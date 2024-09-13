Небензя заявил о начале прямой войны с НАТО в случае разрешения ВСУ бить вглубь России

Небензя: НАТО начнет прямую войну, если даст добро на удары ВСУ вглубь России

Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если дадут добро на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным оружием вглубь РФ. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», — сказал дипломат, подчеркнув, что западные государства не смогут «отмазаться от ответственности и перевалить вину на Киев».

По его словам, если Запад разрешит Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории, это принципиальным образом изменит отношения Москвы с этими странами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта», и заверил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».