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17:33, 13 сентября 2024Мир

Небензя заявил о начале прямой войны с НАТО в случае разрешения ВСУ бить вглубь России

Небензя: НАТО начнет прямую войну, если даст добро на удары ВСУ вглубь России

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если дадут добро на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным оружием вглубь РФ. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», — сказал дипломат, подчеркнув, что западные государства не смогут «отмазаться от ответственности и перевалить вину на Киев».

По его словам, если Запад разрешит Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории, это принципиальным образом изменит отношения Москвы с этими странами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта», и заверил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

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      Семен Александров
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