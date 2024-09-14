Медведев: Запад считает, что русские не пересекут черту в ответ на удары

Запад ошибочно считает, что русские не пересекут черту в ответ на удары по России дальнобойным оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ), что является заблуждением. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами "вглубь территории"? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто "словесные интервенции". Русские не пересекут черты. Они просто пугают», — написал он.

Медведев также призвал Запад к осторожности, указав, что Россия имеет право на жесткий ответ. В частности, он сослался на ситуацию в Курской области как повод для подобных шагов.

Ранее Медведев прокомментировал слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о 100-летней поддержке Украины. По его словам, глава британского ведомства лжет. Он добавил, что Украина «не продержится и четверти этого срока». Таким образом он отреагировал на слова Лондона о готовности помогать Киеву в долгосрочной перспективе.