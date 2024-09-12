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01:53, 12 сентября 2024Россия

Медведев прокомментировал заявление Британии о 100-летней поддержке Украины

Медведев назвал обещание главы МИД Британии о 100-летней поддержке Украины ложью
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о 100-летней поддержке Украины. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, глава британского ведомства лжет. Он добавил, что Украина «не продержится и четверти этого срока».

Ранее Лэмми пообещал 100-летнюю поддержку Украине. На пресс-конференции в Киеве после встречи с коллегами из США и Украины глава ведомства отметил, что Британия «поддерживает Украину в долгосрочной перспективе»

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация приняла решение в ближайшие недели направить Украине дополнительные системы ПВО. Он вспомнил, что еще в июле президент США Джо Байден обещал пять стратегических систем ПВО и десятки тактических систем ПВО для Украины.

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      Марина Совина
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