Британия пообещала Украине 100-летнюю поддержку

Глава МИД Британии Лэмми пообещал Украине 100-летнюю поддержку

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал 100-летнюю поддержку Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции в Киеве после встречи с коллегами из США и Украины глава ведомства отметил, что стороны обсудили санкции, гуманитарные нужды, а также энергетику. «Был широкий спектр обсуждаемых тем о сильных союзах и о нашем обязательстве, обязательстве Великобритании не только на эту зиму, мы говорим о 100-летнем партнерстве, потому что мы поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Лэмми заявил, он передаст премьер-министру Британии Киру Стармеру результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать дальнобойные ракеты для ударов по целям вглубь территории России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США приняла решение в ближайшие недели направить Украине дополнительные системы ПВО. Он вспомнил, что еще в июле президент США обещал пять стратегических систем ПВО и десятки тактических систем ПВО для Украины.