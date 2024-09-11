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21:46, 11 сентября 2024Мир

США признали возможную эскалацию конфликта из-за обсуждения ударов по России

Блинкен признал возможную эскалацию конфликта из-за обсуждения ударов по России

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал возможную эскалацию конфликта на Украине из-за обсуждения ударов по России. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главами МИД Великобритании и Украины Дэвидом Лэмми и Андреем Сибигой, пишет ТАСС.

По его словам, это один из факторов, которые Соединенные Штаты всегда учитывают. «Но определенно это не единственный фактор, и это не обязательно решающий фактор», — заявил он.

Блинкен добавил, что обсуждал удары по российской территории на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он намерен сообщить о результатах переговоров американскому лидеру Джо Байдену.

Ранее Блинкен заявил, что администрация США приняла решение в ближайшие недели направить Украине дополнительные системы ПВО. Он вспомнил, что еще в июле президент США обещал пять стратегических систем ПВО и десятки тактических систем ПВО для Украины.

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      Марина Совина
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