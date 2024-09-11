Блинкен: в ближайшее время США направят Украине дополнительные системы ПВО

Администрация США приняла решение в ближайшие недели направить Украине дополнительные системы ПВО. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве, пишет ТАСС.

Он вспомнил, что еще в июле президент Джо Байден обещал пять стратегических систем ПВО и десятки тактических систем ПВО для Украины. «Мы поставили несколько из этих стратегических систем», — подметил Блинкен.

Также политик добавил, что США полностью выполняют свои обязательства перед Киевом. «В ближайшие недели продолжим поставлять на Украину новые системы ПВО», — сообщил он.

Ранее также госсекретарь США объявил о выделении Украине помощи на 700 миллионов долларов. Блинкен заявил, что новый пакет включает 325 миллионов на энергоподдержание и почти 290 миллионов на гуманитарную помощь. На разминирование также хотят выделить 102 миллиона долларов.

11 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Также во время визита Лэмми объявил о новом пакете помощи Украине от Британии.