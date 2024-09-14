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10:29, 14 сентября 2024Россия

Медведев рассказал о применении Россией ядерного оружия

Медведев: терпение России в применении ядерного оружия может закончиться

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Терпение России в применении ядерного оружия может закончиться, несмотря на сложность такого решения и необратимость последствий. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Что тут скажешь: ядерный конфликт действительно никому не нужен. Это очень плохая история с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято», — написал политик.

По его словам, формальные предпосылки к применению ядерного оружия существуют, включая вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, но Россия проявляет терпение, которому может прийти конец.

«И вот тогда всё. Гигантское серое расплавленное пятно на месте мати городом русскымъ», — заключил Медведев.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что многие иностранные политики стали забывать об опасности ядерного оружия, а России стоило бы произвести испытания, чтобы напомнить миру о страшной угрозе.

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      Валентин Карант
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