Медведев: терпение России в применении ядерного оружия может закончиться

Терпение России в применении ядерного оружия может закончиться, несмотря на сложность такого решения и необратимость последствий. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Что тут скажешь: ядерный конфликт действительно никому не нужен. Это очень плохая история с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято», — написал политик.

По его словам, формальные предпосылки к применению ядерного оружия существуют, включая вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, но Россия проявляет терпение, которому может прийти конец.

«И вот тогда всё. Гигантское серое расплавленное пятно на месте мати городом русскымъ», — заключил Медведев.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что многие иностранные политики стали забывать об опасности ядерного оружия, а России стоило бы произвести испытания, чтобы напомнить миру о страшной угрозе.