В России предложили провести показательные испытания ядерного оружия

Депутат Колесник предложил провести испытания ядерного оружия

Многие иностранные политики стали забывать об опасности ядерного оружия, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он допустил, что России, возможно, стоило бы произвести испытания этого оружия, чтобы напомнить миру о страшной угрозе.

Политик сделал такое заявление, рассуждая о возможности применения Украиной грязной ядерной бомбы. Это, как он напомнил, может привести к губительным последствиям, в том числе, для гражданского населения. Мир, по его словам, стал забывать о трагедиях в Чернобыле, в Хиросиме и о том, насколько разрушительным может быть все, связанное с ядерным оружием.

«Не надо расслабляться. Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать. Если снять мораторий, может, человечество задумается», — допустил Колесник.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ввозимое на территорию Украины ядерное топливо может быть использовано для создания грязной бомбы.