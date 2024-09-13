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06:02, 13 сентября 2024Россия

В России предложили провести показательные испытания ядерного оружия

Депутат Колесник предложил провести испытания ядерного оружия
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Многие иностранные политики стали забывать об опасности ядерного оружия, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он допустил, что России, возможно, стоило бы произвести испытания этого оружия, чтобы напомнить миру о страшной угрозе.

Политик сделал такое заявление, рассуждая о возможности применения Украиной грязной ядерной бомбы. Это, как он напомнил, может привести к губительным последствиям, в том числе, для гражданского населения. Мир, по его словам, стал забывать о трагедиях в Чернобыле, в Хиросиме и о том, насколько разрушительным может быть все, связанное с ядерным оружием.

«Не надо расслабляться. Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать. Если снять мораторий, может, человечество задумается», — допустил Колесник.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ввозимое на территорию Украины ядерное топливо может быть использовано для создания грязной бомбы.

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