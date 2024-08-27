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11:20, 27 августа 2024Бывший СССР

Отработавшее ядерное топливо начали ввозить на Украину для создания грязной бомбы

Глава РХБЗ ВС РФ: на Украину ввозят ядерное топливо для создания грязной бомбы
Игорь Кириллов

Игорь Кириллов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ввозимое на территорию Украины ядерное топливо может быть использовано для создания грязной бомбы. Об этом сообщил РХБЗ Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает Telegram-канал Министерства обороны России.

«Еще одним фактором риска является ввоз на территорию Украины отходов опасных химических производств и отработавшего ядерного топлива, которые могут быть использованы для изготовления так называемой грязной бомбы и химических провокаций под чужим флагом», — отметил он.

Кириллов также добавил, что опасные материалы ввозят на Украину через Польшу и Румынию под личным контролем главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Грязная бомба» — это оружие, представляющее емкость со взрывчатым веществом и радиоактивными элементами. При взрыве радиоактивное вещество разлетается и покрывает участок земли, отравляя окружающую среду радиоактивным излучением.

Ранее Кириллов также допустил наличие грязной бомбы у Украины. Он добавил, что Вооруженные силы Украины уже применяли на поле боя отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах.

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      Илья Таксюр
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