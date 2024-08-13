Начальник войск РХБЗ Кириллов допустил, что у Киева есть «грязная» бомба

У Киева, вероятно, есть «грязная бомба». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов на форуме «Армия», сообщает телеканал «Звезда».

«"Грязная" бомба... ну, секреты не будем раскрывать. На самом деле это не так сложно. Я думаю, у них [у Украины] есть она», — сказал он.

Кириллов добавил, что Вооруженные силы Украины уже применяли на поле боя отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах, так как промышленность других стран на это не рассчитана. Россия оповестила о своих опасениях организацию по запрещению химоружия, однако никакой реакции пока не последовало.

В июне Кириллов рассказывал о планах Украины создать «грязную» бомбу с помощью ввозимых на территорию страны радиохимических веществ. По имеющейся у Минобороны информации, на территорию Украины продолжают ввозить для утилизации радиохимические вещества, которые могут быть использованы для создания «грязной» бомбы и использования ее «под чужим флагом».