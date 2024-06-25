МО: Украина может использовать западные вещества для создания грязной бомбы

Начальник войск радиационной, химический и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о планах Украины создать «грязную» бомбу с помощью ввозимых на территорию страны радиохимических веществ. Его слова передает РИА Новости

Он рассказал, что, по имеющейся у Минобороны информации, на территорию Украины продолжают ввозить радиохимические вещества для утилизации, которые могут быть использованы для создания «грязной» бомбы и использования ее «под чужим флагом».

Ранее бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач рассказывал о планах украинских спецслужб создать «грязную» бомбу. Он добавил, что в создании ядерного оружия участвуют в том числе сотрудники спецслужб, ответственные за подрыв газопровода «Северный поток». По мнению Деркача, необходимо также уточнить, знают ли о планах страны Запада и участвуют ли они в процессе.