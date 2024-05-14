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12:39, 14 мая 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады заявил о планах Киева по созданию «грязной» бомбы

Экс-депутат Рады Деркач: Киев может работать над созданием «грязной» бомбы
Андрей Деркач

Андрей Деркач. Фото: Petro Zhuravel / Wikimedia

Украинские спецслужбы могут работать над созданием «грязной» ядерной бомбы. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач в интервью БелТА.

Деркач сообщил, что в создании ядерного оружия участвуют в том числе сотрудники спецслужб, ответственные за подрыв газопровода «Северный поток». В частности, в обоих случаях в работе участвует Андрей Бургомистренко, который долгое время руководил украинским предприятием по работе с радиоактивными отходами «Радон».

«Ядерный шантаж для руководителей Украины — это норма, они это делали и перед началом СВО и в период СВО», — заявил экс-депутат Рады. При этом он подчеркнул, что информация в настоящий момент проверяется. По мнению Деркача, необходимо также уточнить, знают ли о планах страны Запада и участвуют ли они в процессе.

Ранее Деркач сообщил, что участников подрыва «Северных потоков» готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии. По его словам, курировал эти учения помощник посла США в Украине Кристофер Смит.

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