Андрей Деркач: подрывников «Северного потока» готовили в Румынии и на Украине

Участников подрыва «Северных потоков» готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, передает издание БелТа.

По его словам, сначала подрывники готовились в Соколовском карьере в Житомирской области. Потом их перевезли к базе НАТО в Румынии, а после этого в Польшу.

Также Деркач заявил, что курировал эти учения помощник посла США в Украине Кристофер Смит, а ЦРУ координировало операцию по прикрытию в рамках атаки на «Северные потоки».

Ранее Деркач заявил, что Украиной управляют западные спецслужбы через главу офиса президента Украины Андрея Ермака.