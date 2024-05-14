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12:13, 14 мая 2024Бывший СССР

Бывший депутат Рады рассказал о подготовке подрыва «Северного потока»

Андрей Деркач: подрывников «Северного потока» готовили в Румынии и на Украине

Фото: Командование обороны Дании / РИА Новости

Участников подрыва «Северных потоков» готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, передает издание БелТа.

По его словам, сначала подрывники готовились в Соколовском карьере в Житомирской области. Потом их перевезли к базе НАТО в Румынии, а после этого в Польшу.

Также Деркач заявил, что курировал эти учения помощник посла США в Украине Кристофер Смит, а ЦРУ координировало операцию по прикрытию в рамках атаки на «Северные потоки».

Ранее Деркач заявил, что Украиной управляют западные спецслужбы через главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

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      Илья Таксюр
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