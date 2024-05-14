Бывший депутат Рады Деркач: Украиной управляют западные спецслужбы через Ермака

Украиной управляет глава Офиса президента Украины Андрей Ярмак, получающий указания от западных спецслужб. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач, передает РИА Новости.

По его словам, партнеры президента США Джо Байдена выделяли деньги на работу Главного управления разведки (ГУР) Украины, а также спонсировали террористические атаки в России.