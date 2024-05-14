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11:28, 14 мая 2024Бывший СССР

Бывший депутат Рады заявил об управлении Украиной западными спецслужбами

Бывший депутат Рады Деркач: Украиной управляют западные спецслужбы через Ермака

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украиной управляет глава Офиса президента Украины Андрей Ярмак, получающий указания от западных спецслужб. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач, передает РИА Новости.

По его словам, партнеры президента США Джо Байдена выделяли деньги на работу Главного управления разведки (ГУР) Украины, а также спонсировали террористические атаки в России.

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