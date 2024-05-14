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08:25, 14 мая 2024Мир

Названа цель визита Блинкена в Киев

Bloomberg: Блинкен прибыл в Киев, чтобы усилить поддержку США

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев, поскольку Вашингтон, предвидя наступление российских войск возле Харькова, принял меры по поддержке Украины для противостояния Москве. О цели поездки главного американского дипломата сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя США, пожелавшего остаться анонимным.

«Энтони Блинкен прибыл в Киев во вторник, чтобы усилить поддержку США после того, как задержки с военной помощью на миллиарды долларов вынудили Украину нормировать боеприпасы и вызвали опасения, что США откажутся от своего партнера», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, Блинкен расскажет о достижениях на поле боя, которых, по мнению сторонников Украины, страна может добиться с помощью военной помощи, и продемонстрирует прогресс в реформах, необходимых для вступления Украины в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

По информации источника, переговоры по двустороннему соглашению о безопасности между США и Украиной находятся на заключительной стадии и должны быть завершены до июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

Кроме того, в Госдепартаменте заявили, что американский госсекретарь планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Ранее стало известно, что Блинкен прибыл в Киев из Польши. Отмечается, что таким образом Вашингтон посылает серьезный сигнал уверенности украинцам, которые переживают очень трудный момент.

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      Виктория Кондратьева
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