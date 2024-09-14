«Вы должны вести себя тихо». Байден отчитал журналиста, который задал ему вопрос о Путине

Байден призвал британского репортера замолчать после вопроса о Путине

Американский лидер Джо Байден разозлился на журналиста, который задал ему вопрос о президенте России Владимире Путине. Он резко ответил перебившему его репортеру британского телеканала Sky News.

«Я предлагаю вам помолчать, пока я не заговорю, хорошо? Вы должны вести себя тихо, а я собираюсь сделать заявление, хорошо?» — сказал Байден журналисту.

Репортер задал вопрос до того, как глава государства успел сделать вступительное заявление на встрече с премьер-министром Британии Киром Стармером, которая проходила в Белом доме. Уточняется, что тем самым сотрудник СМИ нарушил протокол, согласно которому журналисты могут задавать вопросы после заявлений иностранных лидеров.

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Байден признался, что мало думает о Путине

Когда американского лидера вновь спросили, что он думает о предупреждении своего российского коллеги, Байден заявил, что практически не думает о Путине.

«Я не очень много думаю о Владимире Путине», — сказал он. Так президент США прокомментировал предупреждение российского лидера о последствиях снятия запрета на удары Украины западным оружием по России.

12 сентября президент России заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что в случае принятия альянсом такого решения изменится «вся природа конфликта». Глава государства также предупредил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

При этом после высказываний Байдена координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что Белый дом серьезно относится к словам Путина. Также Белый дом призвал не ждать заявлений об отмене запрета на удары Украины вглубь России.

Байден усомнился в победе России

Кроме того, в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Байден исключил, что конфликт на Украине может закончиться победой России.

Президент России Владимир Путин не одержит победу в войне с Украиной Джо Байден президент США

Также британский премьер и глава США в очередной раз подтвердили непоколебимую поддержку Киева, однако не объявили о решении по вопросу снятия запрета на удары Украины дальнобойным оружием по территории России.

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

В июле Байден назвал Россию проигрывающей стороной украинского конфликта. Он также выразил уверенность в том, что Киев сможет «остановить» Москву при полной поддержке НАТО.