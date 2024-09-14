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07:02, 14 сентября 2024Мир

Байден исключил победу России в конфликте на Украине

Байден заявил, что Путин не победит в конфликте на Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден исключил, что конфликт на Украине может закончиться победой России. Об этом сообщает Reuters.

С таким заявлением американский лидер выступил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме. «Президент России Владимир Путин не одержит победу в войне с Украиной», — подчеркнул Байден.

Ранее стало известно, что британский премьер и глава США в ходе встречи в очередной раз подтвердили непоколебимую поддержку Киева, однако не объявили о решении по вопросу снятия запрета на удары Украины дальнобойным оружием по территории России.

В июле Байден назвал Россию проигрывающей стороной украинского конфликта. Он также выразил уверенность в том, что Киев сможет «остановить» Москву при полной поддержке НАТО.

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      Марина Совина
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