Байден исключил победу России в конфликте на Украине

Байден заявил, что Путин не победит в конфликте на Украине

Президент США Джо Байден исключил, что конфликт на Украине может закончиться победой России. Об этом сообщает Reuters.

С таким заявлением американский лидер выступил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме. «Президент России Владимир Путин не одержит победу в войне с Украиной», — подчеркнул Байден.

Ранее стало известно, что британский премьер и глава США в ходе встречи в очередной раз подтвердили непоколебимую поддержку Киева, однако не объявили о решении по вопросу снятия запрета на удары Украины дальнобойным оружием по территории России.

В июле Байден назвал Россию проигрывающей стороной украинского конфликта. Он также выразил уверенность в том, что Киев сможет «остановить» Москву при полной поддержке НАТО.