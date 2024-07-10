Байден заявил о способности Украины «остановить» Россию при одном условии

Байден: Украина сможет остановить Россию при полной поддержке НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет «остановить» Россию при полной поддержке НАТО. С таким утверждением он выступил на саммите альянса в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

«Пусть никто не сомневается: Украина может и остановит [президента России Владимира] Путина, особенно при нашей полной и коллективной поддержке», — заверил глава государства.

Он также предупредил, что Москва «не остановится на Украине» в случае победы в конфликте. По мнению Байдена, при таком исходе Европа окажется под угрозой.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Байден не хочет обещать Украине необратимость вступления в НАТО. По данным издания, политик во время встреч в Белом доме неоднократно сопротивлялся тому, чтобы гарантировать Киеву членство в альянсе.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Темой встречи объявлена «Украина и трансатлантическая безопасность».