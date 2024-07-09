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23:44, 9 июля 2024Мир

Стало известно о нежелании Байдена что-либо обещать Украине

WP: Байден не хочет обещать Украине необратимость вступления в НАТО
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден не хочет обещать Украине необратимость вступления в НАТО. Об этом стало известно газете The Washington Post (WP) от своих источников.

Собеседники издания рассказали. что Байден во время встреч в Белом доме неоднократно сопротивлялся тому, чтобы обещать Киеву, что он точно присоединится к Альянсу. По мнению американского президента, Украина должна, в частности, приложить серьезные усилия в борьбе с коррупцией.

WP уточняет, что Байден удовлетворен формулировкой о «мосте в НАТО», которую он согласовал с генсеком организации Йенсом Столтенбергом. Однако, скорее всего, в финальную резолюцию по итогам саммита НАТО, которые проходит 8-9 июля в Вашингтоне, войдет фраза именно про необратимость вступления Украины в организацию. Это стало результатом договоренности между главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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      Марина Совина
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