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01:40, 10 июля 2024Мир

Байден назвал Россию проигрывающей стороной конфликта на Украине

Байден заявил, что Россия проигрывает в конфликте на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Россия проигрывает в конфликте на Украине, утверждает президент США Джо Байден. Об этом он заявил в ходе выступления на саммите НАТО, сообщает РИА Новости.

«Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает в этой войне», — отметил американский лидер.

В ходе саммита Байден также выразил уверенность в способности Украины одержать победу над Россией при полной поддержке НАТО. По его словам, это не должно вызывать сомнений. Президент также отметил, что в случае иного исхода Европа окажется под угрозой.

Накануне саммита координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что на встрече будет несколько крупных объявлений о помощи Украине. Он рассказал, что альянс объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства для поддержки Киева.

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      Марина Совина
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