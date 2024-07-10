Байден назвал Россию проигрывающей стороной конфликта на Украине

Байден заявил, что Россия проигрывает в конфликте на Украине

Россия проигрывает в конфликте на Украине, утверждает президент США Джо Байден. Об этом он заявил в ходе выступления на саммите НАТО, сообщает РИА Новости.

«Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает в этой войне», — отметил американский лидер.

В ходе саммита Байден также выразил уверенность в способности Украины одержать победу над Россией при полной поддержке НАТО. По его словам, это не должно вызывать сомнений. Президент также отметил, что в случае иного исхода Европа окажется под угрозой.

Накануне саммита координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что на встрече будет несколько крупных объявлений о помощи Украине. Он рассказал, что альянс объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства для поддержки Киева.