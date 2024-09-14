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11:13, 14 сентября 2024Мир

Байден разозлился на журналиста из-за вопроса о Путине

Байден призвал журналиста помолчать после вопроса о Путине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден разозлился на журналиста, который задал вопрос о главе РФ Владимире Путине. Американский лидер резко ответил перебившему его репортеру британского телеканала Sky News, сообщает Daily Mail.

«Помолчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?» — сказал Байден журналисту.

Отмечается, что репортер задал вопрос, прежде чем американский президент успел сделать вступительное заявление на встрече с премьер-министром Британии Киром Стармером. Как уточняет Daily Mail, репортер тем самым нарушил протокол, согласно которому журналисты могут задавать вопросы после заявлений иностранных лидеров.

Ранее Байден заявил, что не думает много о Путине, отвечая на вопрос журналистов о предостережении главы РФ о последствиях снятия запрета на удары Украины западным оружием по России.

До этого Путин заявил, что разрешение Киеву наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что в случае принятия альянсом такого решения изменится «вся природа конфликта». Глава государства также предупредил, что Москва «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

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      Варвара Кошечкина
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