Байден разозлился на журналиста из-за вопроса о Путине

Байден призвал журналиста помолчать после вопроса о Путине

Президент США Джо Байден разозлился на журналиста, который задал вопрос о главе РФ Владимире Путине. Американский лидер резко ответил перебившему его репортеру британского телеканала Sky News, сообщает Daily Mail.

«Помолчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?» — сказал Байден журналисту.

Отмечается, что репортер задал вопрос, прежде чем американский президент успел сделать вступительное заявление на встрече с премьер-министром Британии Киром Стармером. Как уточняет Daily Mail, репортер тем самым нарушил протокол, согласно которому журналисты могут задавать вопросы после заявлений иностранных лидеров.

Ранее Байден заявил, что не думает много о Путине, отвечая на вопрос журналистов о предостережении главы РФ о последствиях снятия запрета на удары Украины западным оружием по России.

До этого Путин заявил, что разрешение Киеву наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что в случае принятия альянсом такого решения изменится «вся природа конфликта». Глава государства также предупредил, что Москва «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».