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19:06, 13 сентября 2024Мир

В Белом доме заявили о серьезном отношении к предупреждению Путина об ударах ВСУ

Белый дом: США относятся серьезно к предупреждению Путина об ударах ВСУ

Фото: Bonnie Cash / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США относятся серьезно к предупреждению президента России Владимира Путина об ответе на вероятное разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории с помощью дальнобойного западного оружия. Об этом заявили представители Белого дома, передает Reuters.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на источник сообщало, что Великобритания решила позволить Киеву использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Несмотря на то, что решение уже принято, объявлять о нем публично Лондон во время встречи британского премьер-министра Кира Стармера и президента США Джо Байдена в Вашингтоне 13 сентября не намерен, говорилось в публикации.

Газета The Times сообщала, что Байден может разрешить ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием французского или британского производства, но не американского, чтобы «предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта».

12 сентября Путин заявил, что удары вглубь России западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что возможное решение Североатлантического альянса поменяет «всю природу конфликта» и Москва «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

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      Лина Пивоварова
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