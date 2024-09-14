Экс-помощник Пентагона Брайен: удары ВСУ вглубь России приведут к мировой войне

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада наносить удары вглубь России приведут к третьей мировой войне. Об этом заявил экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

«Будет преуменьшением сказать, что это безумный, безрассудный шаг. Это самый опасный шаг для США и НАТО, который приведет к третьей мировой войне», — написал военный эксперт.

Брайен добавил, что администрация президента США Джо Байдена хочет пойти на данный шаг, так как боится поражения Киева до проведения президентских выборов 5 ноября. По его словам, в случае разгрома ВСУ кандидат на пост американского лидера от Демократической партии Камала Харрис попадет в сложное положение.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Украина передала США и Великобритании цели для ударов по России западным дальнобойным оружием. Авторы материала подчеркивают, что Киев хотел запросить американские ракеты ATACMS, однако Вашингтон отказался их предоставить, так как обозначенные для ударов российские аэродромы находятся вне зоны досягаемости.