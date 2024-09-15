The Sunday Times: Байден не разрешит ВСУ бить ракетами по РФ без «плана победы»

Украина не получит от США разрешения наносить удары по территории России дальнобойными западными ракетами, пока президент республики Владимир Зеленский не покажет Белому дому свой «план победы» в боевых действиях. Об этом пишет британская газета The Sunday Times.

По информации, которой располагают журналисты, это условие является одним из главных для начала ракетных ударов по «старым» российским регионам.

Предполагается, что Зеленский раскроет соответствующий план на Генассамблее ООН, которая пройдет в конце сентября. При этом он предварительно обсудит его с представителями Вашингтона.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием является оправданным с военной точки зрения. При этом он подчеркнул, что страны, предоставляющие оружие Киеву, также имеют право устанавливать определенные границы для его использования, так как чувствуют ответственность за это оружие, из-за чего и возникают политические дискуссии.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, что Запад оказывает прямую поддержку ВСУ для ударов по территории России. Он добавил, что страны НАТО напрямую координируют атаки украинских сил на объекты гражданской инфраструктуры в России.