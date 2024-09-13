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13:41, 13 сентября 2024Россия

В России заявили о повлиявших на позицию Запада по ударам вглубь страны словах Путина

Сенатор Джабаров: слова Путина повлияли на позицию Запада по ударам вглубь РФ
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Слова президента России Владимира Путина о последствиях ударов Украины западным оружием вглубь страны повлияли на позицию США и Великобритании, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал дискуссию о том, разрешат ли Украине такие атаки.

«Очень много было разговоров о том, что такие разрешения даны, осталось изменить только полетные задания, составить новые полетные карты. Но вчерашнее заявление нашего президента по этому вопросу, я надеюсь, немножко охладило головы в Вашингтоне и Лондоне, потому что это прямая конфронтация вплоть до начала прямого вооруженного конфликта России с НАТО, в частности с Великобританией и США. Если это так, то разум немножко возобладал», — сказал сенатор.

Вы понимаете, что когда прилетают английские ракеты по Москве, какой ответ может быть? Ответ будет очень жестким. Я даже вслух не могу назвать, потому что такие жесткие ответы обычно свидетельствуют о начале войны. Надеюсь, что этого не произойдет, поэтому будем считать, что они не дадут такое разрешение, иначе конфликт станет третьей мировой войной

Владимир Джабаровроссийский сенатор

Как сообщил британский телеканал ITV, премьер Великобритании Кир Стармер дал понять, что во время встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом 13 сентября они не разрешат Киеву размещать западные ракеты для уничтожения авиабаз и ракетных баз на территории России.

При этом политик отметил, что он не боится предупреждения президента России Владимира Путина о последствиях соответствующего решения. Он добавил, что Киев «имеет право на самооборону».

12 сентября Путин заявил, что удары вглубь России западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта».

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