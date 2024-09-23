Премьер Дании призвала снять ограничения на удары Украины вглубь России

Премьер Дании Фредериксен призвала снять ограничения на удары ВСУ вглубь России

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала снять ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России поставленным оружием. Ее слова передает Bloomberg.

«Постоянно идут дискуссии о том, можно ли нам это сделать. Было бы очень хорошо прекратить задержки, которые происходили ранее. И я думаю, что ограничения на применение оружия следует снять», — заявила премьер.

Фредериксен выразила мнение, что публичное обсуждение в НАТО красных линий было ошибкой. По ее словам, «самая важная красная линия» была перейдена в начале конфликта. Премьер добавила, что не позволит «никому из России решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или на Украине».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что еще не принял решение по вопросу разрешения ВСУ бить вглубь российской территории американским оружием.