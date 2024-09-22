В Италии отказались одобрить удары западным оружием по территории России

Глава МИД Италии Таяни: ВСУ нельзя разрешать удары по территории России

Италия не станет разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары западным оружием по международно признанной территории России. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер страны Антонио Таяни в интервью изданию Corriere della Sera.

«Мы не можем одобрить, чтобы Киев бомбардировал Москву», — подчеркнул он, комментируя очередной пакет военной помощи.

Глава итальянской дипломатии отказался одобрять удары вглубь России, несмотря на то что был принят очередной пакет военной помощи Украине от Италии, в который, в частности, вошла система ПВО Samp-T, а также резолюцию Европарламента, в которой призывалось странам Европейского союза разрешить атаковать территорию России западным оружием. По словам Таяни, подобные документы не имеют юридической силы.

Антонио Таяни возглавляет партию «Вперед, Италия!», основанную ранее бывшим премьер-министром страны Сильвио Берлускони. Ранее он выступал за участие России и КНР в конференции по Украине.