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12:55, 22 сентября 2024Мир

В Италии отказались одобрить удары западным оружием по территории России

Глава МИД Италии Таяни: ВСУ нельзя разрешать удары по территории России
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Cecilia Fabiano / Globallookpress.com

Италия не станет разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары западным оружием по международно признанной территории России. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер страны Антонио Таяни в интервью изданию Corriere della Sera.

«Мы не можем одобрить, чтобы Киев бомбардировал Москву», — подчеркнул он, комментируя очередной пакет военной помощи.

Глава итальянской дипломатии отказался одобрять удары вглубь России, несмотря на то что был принят очередной пакет военной помощи Украине от Италии, в который, в частности, вошла система ПВО Samp-T, а также резолюцию Европарламента, в которой призывалось странам Европейского союза разрешить атаковать территорию России западным оружием. По словам Таяни, подобные документы не имеют юридической силы.

Антонио Таяни возглавляет партию «Вперед, Италия!», основанную ранее бывшим премьер-министром страны Сильвио Берлускони. Ранее он выступал за участие России и КНР в конференции по Украине.

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      Дмитрий Попов
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