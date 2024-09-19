Италия выступила за участие России и Китая в конференции по Украине

Глава МИД Италии Таяни: выступаю за конференцию по Украине с участием РФ и Китая

Рим выступает за конференцию по урегулированию конфликта на Украине с участием России и Китая. Об этом заявил глава МИД Италии и вице-премьер страны Антонио Таяни, сообщает ТАСС.

«Я выступаю за конференцию по урегулированию, как прошла в Швейцарии, в которой бы участвовали Россия и Китай», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о готовности итальянской стороны к прямым контактам с Москвой.

Ранее Таяни отметил, что Италия надеется на проведение серьезной мирной конференции по урегулированию конфликта на Украине до конца 2024 года. Он добавил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием является «предметом двусторонних отношений отдельно взятой страны» с Киевом.