В Италии понадеялись на серьезную мирную конференцию по Украине

Глава МИД Таяни: Италия надеется на серьезную мирную конференцию по Украине

Италия надеется на проведение серьезной мирной конференции по урегулированию конфликта на Украине до конца 2024 года. Об этом заявил глава министерства иностранных дел республики Антонио Таяни, передает газета Corriere della Sera.

«Я надеюсь, что до конца этого года удастся провести серьезную мирную конференцию по конфликту на Украине», — отметил дипломат.

При этом Таяни добавил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием является «предметом двусторонних отношений отдельно взятой страны» с Киевом. По его словам, каждое государство «самостоятельно решает, как Украина может использовать военную помощь».

Ранее МИД Швейцарии сообщил, что страна не планирует проводить на своей территории еще одну конференцию по Украине.