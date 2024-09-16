Швейцария отказалась от проведения еще одной конференции по Украине

Tages-Anzeiger: Швейцария не планирует проводить еще одну конференцию по Украине

Швейцария не планирует проводить на своей территории еще одну конференцию по Украине. Об этом сообщила газета Tages-Anzeiger со ссылкой на Федеральный департамент (министерство) иностранных дел страны.

«В настоящий момент Швейцария не готовит второй саммит мира», — ответили в ведомстве на соответствующий вопрос.

Первая конференция по Украине прошла 15-16 июня на территории швейцарского курорта Бюргеншток с участием 101 делегации из разных стран и международных организаций. Россию на конференцию не пригласили.

Официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер рассказал, что Швейцария предложила платформу Китая и Бразилии для представления их мирного плана по Украине. По его словам, китайско-бразильский план не обсуждался на июньском саммите. Он добавил, что представитель Берна посетил Китай сразу после конференции в Бюргенштоке, однако обе страны отказались от предложения швейцарской стороны.