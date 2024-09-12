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18:15, 12 сентября 2024Мир

В МИД Швейцарии рассказали о контактах с Китаем и Бразилией по Украине

Швейцария предложила платформу КНР и Бразилии для их мирного плана по Украине

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Швейцария предложила платформу КНР и Бразилии для представления их мирного плана по Украине. Об этом рассказал РИА Новости официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер.

По словам дипломата, китайско-бразильский план не обсуждался на июньском саммите мира. Он добавил, что Швейцария ознакомилась с этим мирным планом и что представитель Берна посетил Китай сразу после конференции в Бюргенштоке. Однако в ходе контактов обе страны отказались от предложения швейцарской стороны.

Ранее в Швейцарии высказались о планах привлечь Россию на новый саммит мира по Украине. Представитель пресс-службы министерства иностранных дел страны Йонас Монтани отметил, что для Швейцарии и «еще для 94 государств и международных организаций, поддержавших коммюнике по итогам саммита в Бюргенштоке», важно, чтобы предложение по окончанию боевых действий основывалось на уставе Организации Объединенных Наций.

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      Виктория Кондратьева
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