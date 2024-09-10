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21:20, 10 сентября 2024Мир

В Швейцарии высказались о планах привлечь Россию на новый саммит мира по Украине

МИД Швейцарии сообщил о работе над привлечением России к конференции по Украине

Фото: Urs Flueeler/ Pool / Reuters

Швейцария продолжает работать над привлечением России к мирной конференции по Украине, сообщил РБК представитель пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) страны Йонас Монтани.

«С конференцией в Бюргенштоке Швейцария внесла свой вклад в последующие мирные переговоры. Мы поддерживаем контакт со всеми сторонами и продолжаем работать над привлечением России», — высказался дипломат.

Монтани отметил, что для Швейцарии и «еще для 94 государств и международных организаций, поддержавших коммюнике по итогам саммита в Бюргенштоке», важно, чтобы предложение по окончанию боевых действий основывалось на уставе Организации Объединенных Наций и его принципах.

Ранее глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что конференции по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла без участия в них России. Беттель подчеркнул, что Россия будет существовать как страна и с ней необходимо поддерживать диалог.

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      Маргарита Пименова
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