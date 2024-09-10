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13:08, 10 сентября 2024Мир

Глава МИД Люксембурга заявил о важности участия России на конференциях по Украине

Глава МИД Люксембурга Беттель: конференции по Украине не имеют смысла без России

Фото: Juan Medina / Reuters

Конференции по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла без участия в них России. Такое заявление сделал глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель, его слова передает РИА Новости.

«Если вы хотите мирную конференцию, она должна быть с участием России, где все сядут за стол переговоров», — сказал он.

Беттель добавил, что Россия будет существовать как страна и с ней необходимо поддерживать диалог. Нет смысла проводить какие-либо конференции по урегулированию украинского конфликта без участия Москвы, считает министр.

Ранее глава МИД и бывший премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель признал, что Россию не удалось изменить с помощью санкционного давления. Он подчеркнул, что попытка изолировать Москву привела к возникновению своего рода биполярности в мире и появлению блоков.

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      Виктория Кондратьева
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