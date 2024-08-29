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16:32, 29 августа 2024Мир

На Западе раскрыли последствия попытки изолировать Россию

МИД Люксембурга: попытка изолировать Россию создала ситуацию биполярности в мире

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Попытка изолировать Россию создала ситуацию биполярности в мире. К такому выводу пришел министр иностранных дел и бывший премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, сообщает Der Standard.

«Изменить Россию изнутри с помощью санкций, как мы того ожидали, не удалось. Конечно, они наносят экономический ущерб россиянам. Но изоляция России привела нас к своего рода ситуации биполярности, когда вы либо за Россию, либо против нее. У нас снова возникли блоки», — заявил глава люксембургского МИД.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, Россия и США не хотят, чтобы другие страны пытались занять в такой ситуации промежуточное положение. Беттель также подчеркнул важность поддержания контактов с Москвой, поскольку Россия будет существовать и дальше. «В настоящее время Россия представляет опасность, но я надеюсь, что она снова станет партнером», — заключил дипломат.

Ранее премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Вашингтоне двустороннее соглашение о гарантиях безопасности на десять лет. В рамках документа Люксембург обязался выделить Киеву военную помощь в размере 80 миллионов евро в 2024 году.

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      Виктория Кондратьева
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