Еще одна страна ЕС подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности

Люксембург подписал с Украиной соглашение о гарантиях безопасности

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности на десять лет в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters.

«Великое Герцогство Люксембург и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. В рамках документа Люксембург обязался выделить Киеву военную помощь в размере 80 миллионов евро в 2024 году», — сообщает агентство.

Люксембург также обязался оказывать долгосрочную помощь Украине в оснащении и обучении, включая программы подготовки инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Украина подписала соглашение о безопасности с Польшей. Всего подобные соглашения с Киевом подписали порядка 20 стран.