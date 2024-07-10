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18:35, 10 июля 2024Мир

Еще одна страна ЕС подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности

Люксембург подписал с Украиной соглашение о гарантиях безопасности

Фото: Thomas Peter / Reuters

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности на десять лет в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters.

«Великое Герцогство Люксембург и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. В рамках документа Люксембург обязался выделить Киеву военную помощь в размере 80 миллионов евро в 2024 году», — сообщает агентство.

Люксембург также обязался оказывать долгосрочную помощь Украине в оснащении и обучении, включая программы подготовки инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Украина подписала соглашение о безопасности с Польшей. Всего подобные соглашения с Киевом подписали порядка 20 стран.

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      Максим Габриелян
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