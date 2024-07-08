Украина и Польша подписали соглашение о безопасности

Зеленский: Украина и Польша заключили соглашение о безопасности

Украина и Польша заключили соглашение о безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Польши Дональд Туск похвалил Зеленского за «борьбу за безопасную Украину и безопасную Европу» и заявил, что в ней Украина всегда сможет рассчитывать на его страну.

Соглашение было подписано в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Тема мероприятия: создание системы помощи Украине.

Ранее Украина подписала соглашение об экстренных консультациях на случай будущей агрессии с Евросоюзом. Таким образом государства смогут эффективно скоординировать действия, чтобы все страны получили минимальный ущерб.

