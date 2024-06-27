Украина и ЕС договорились об экстренных консультациях на случай будущей агрессии

Украина и Европейский Союз договорились о создании механизма экстренных консультаций, созданных на случай «будущей агрессии». Об этом говорится в соглашении о безопасности с ЕС, ранее подписанном президентом страны Владимиром Зеленским, текст которого опубликован на сайте украинского лидера.

«В случае будущей агрессии ЕС и Украина по требованию любой из сторон проведут экстренную консультацию в течение 24 часов. (...) ЕС и Украина оперативно определят соответствующие последующие шаги в соответствии с этими обязательствами, без ущерба для политики безопасности и обороны некоторых государств-членов», — написано в документе.

Отмечается, что экстренные консультации должны быть организованы по взаимному согласию сторон. Кроме того, в документе указано, что участники могут внести изменения в эти положения с целью наиболее эффективного ответа на возможное нападение.

Ранее президент Украины на саммите Евросоюза в Брюсселе заявил, что Белоруссия должна быть в Европейском союзе, так как белорусы тоже являются европейской нацией. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что скоро к переговорам с ЕС должна перейти Грузия, и поздравил с началом переговоров о членстве в Евросоюзе Молдавию.