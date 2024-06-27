Зеленский назвал необходимым членство Белоруссии в ЕС

Зеленский: Белоруссия должна быть в ЕС

Белоруссия должна быть в Европейском союзе, так как белорусы тоже являются европейской нацией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе, передает «Европейская правда».

Он поблагодарил европейских лидеров за начало переговоров о вступлении Украины в объединение и отметил, что Европа «доказала способность принимать правильное решение в правильное время». Кроме того, Зеленский подчеркнул, что скоро к переговорам с ЕС должна перейти Грузия, и поздравил с началом переговоров о членстве в Евросоюзе Молдавию.

«Я уверен, что будет аналогичное решение по Белоруссии, поскольку это европейская нация, которая должна иметь европейское будущее», — сказал он.

Зеленский прибыл на саммит Евросоюза в Брюсселе в четверг, 27 июня. В ходе своего визита он также подписал соглашение о безопасности с ЕС.