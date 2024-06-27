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15:41, 27 июня 2024Бывший СССР

Зеленский подписал соглашение о безопасности с ЕС

Президент Украины Зеленский подписал соглашение о безопасности с ЕС

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с Европейским союзом (ЕС). Об этом пишет «РБК-Украина».

Сообщается, что соглашение было подписано в рамках двухдневного саммита, который проходит в Брюсселе. От ЕС соглашение подписали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель. Кроме того, украинский лидер также заключил соответствующие соглашения с Литвой и Эстонией.

Владимир Зеленский прибыл на саммит Евросоюза в Брюсселе в четверг, 27 июня. В ходе своего визита он планировал поблагодарить европейских лидеров за единство и подтверждение необратимости европейского курса Киева.

По прибытии на саммит президент Украины также заявил, что Украина не желает затягивать конфликт из-за больших потерь на поле боя. Он также высказал желание подготовить план мирного урегулирования.

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      Александр Курбатов
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