Президент Украины Зеленский подписал соглашение о безопасности с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с Европейским союзом (ЕС). Об этом пишет «РБК-Украина».

Сообщается, что соглашение было подписано в рамках двухдневного саммита, который проходит в Брюсселе. От ЕС соглашение подписали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель. Кроме того, украинский лидер также заключил соответствующие соглашения с Литвой и Эстонией.

Владимир Зеленский прибыл на саммит Евросоюза в Брюсселе в четверг, 27 июня. В ходе своего визита он планировал поблагодарить европейских лидеров за единство и подтверждение необратимости европейского курса Киева.

По прибытии на саммит президент Украины также заявил, что Украина не желает затягивать конфликт из-за больших потерь на поле боя. Он также высказал желание подготовить план мирного урегулирования.