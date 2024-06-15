Шольц назвал участие России условием мира на Украине

Шольц: без России нельзя достигнуть мира на Украине

Без России нельзя достигнуть мира на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на конференции по Украине в Швейцарии. Его слова приводит ТАСС.

«Но до сих пор Россия отказывалась следовать нашему совместному призыву предпринять усилия для мира», — поведал Шольц.

До этого немецкий канцлер говорил, что Москву нужно приглашаться для участия во встречах по украинскому конфликту. Кроме того, Шольц назвал несерьезным предложение президента России Владимира Путина по мирному урегулированию украинского конфликта.

Накануне, 14 июня, Путин заявил, что Москва готова приступить к переговорному процессу, если Киев выведет войска из новых российских регионов: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик и откажется от вступления в НАТО.