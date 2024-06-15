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21:07, 15 июня 2024Мир

Шольц назвал участие России условием мира на Украине

Шольц: без России нельзя достигнуть мира на Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Urs Flueeler/Pool via Reuters

Без России нельзя достигнуть мира на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на конференции по Украине в Швейцарии. Его слова приводит ТАСС.

«Но до сих пор Россия отказывалась следовать нашему совместному призыву предпринять усилия для мира», — поведал Шольц.

До этого немецкий канцлер говорил, что Москву нужно приглашаться для участия во встречах по украинскому конфликту. Кроме того, Шольц назвал несерьезным предложение президента России Владимира Путина по мирному урегулированию украинского конфликта.

Накануне, 14 июня, Путин заявил, что Москва готова приступить к переговорному процессу, если Киев выведет войска из новых российских регионов: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик и откажется от вступления в НАТО.

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      Марина Совина
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