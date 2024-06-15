Шольц призвал приглашать Россию на встречи по Украине

Канцлер ФРГ Шольц: Россию нужно приглашать на будущие конференции по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что России необходимо присутствовать на будущих встречах по Украине. Он подчеркнул, что цель конференции в швейцарском Бюргенштоке заключается как раз в том, чтобы заложить основы для этого. Об этом политик сообщил во время своего выступления на саммите G7 в Италии в интервью телеканалу ZDF.

Политик отметил, что сейчас следует заложить основу для грядущих контактов по вопросу Украины. По его мнению, данный процесс можно сравнить с цветком, который вырастет только при регулярном поливе.

«И затем, конечно, будет перспектива для конференции и мирных переговоров, которые сработали бы и для Украины. И тогда будет важно, чтобы Россия в этом участвовала», — высказал свою точку зрения канцлер ФРГ.

Ранее Шольц заявил, что предложение президента России Владимира Путина по мирному урегулированию украинского конфликта было несерьезным. Таким образом политик ответил на вопрос прессы о том, рассматривали ли вариант Москвы по решению проблемы в рамках саммита G7.