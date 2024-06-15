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11:59, 15 июня 2024Мир

Шольц счел предложение Путина по Украине несерьезным

Шольц: предложение Путина по Украине не было сделано всерьез
СюжетСаммит G7

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Предложение президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине не было сделано всерьез. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает немецкий телеканал ZDF.

«Всем известно, что это предложение [Путина] не имелось в виду серьезно, а просто каким-то образом имеет отношение к конференции мира в Швейцарии», — заявил Шольц.

Таким образом немецкий канцлер ответил на вопрос о том, рассматривали ли лидеры стран «Большой семерки» (G7) предложение Путина на прошедшем в Италии саммите.

Ранее Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина выведет свои войска из новых российских регионов: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик.

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      Елизавета Мытарева
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