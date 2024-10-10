Генсек ООН захотел приехать на саммит БРИКС в России

Захарова: генсек ООН Гутерриш заявил Лаврову о желании посетить саммит БРИКС

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову на полях Генассамблеи Всемирной организации (ГА ООН) о своем желании посетить саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Да. О своем намерении он говорил в ходе встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым на полях ГА ООН», — сказала дипломат.

Ранее российски МИД сообщил, что Гутерриш подтвердил свое участие в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября.