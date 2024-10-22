Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на саммит БРИКС в Казань

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на саммит БРИКС в Казань, который пройдет с 22 по 24 октября. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В аэропорту китайского лидера встретили глава Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр республики Алексей Песошин и мэр города Ильсур Метшин. Также его поприветствовали татарские девушки в народных костюмах, угостившие председателя караваем и чак-чаком.

«А у нас в Китае тоже есть», — пошутил Си Цзиньпин в ответ на угощение местным лакомством.

Ранее в Казань для участия в саммите клуба БРИКС прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.