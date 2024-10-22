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11:14, 22 октября 2024Мир

Премьер Индии прибыл на саммит БРИКС

Премьер Индии Моди прибыл на саммит БРИКС в Казань

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Предполагается, что глава индийского правительства уже сегодня проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Для Моди это уже будет второй визит в Россию за этот год.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин уже находится в Казани. Пресс-секретарь президента также уточнил, что Путин проведет в Казани серию двусторонних встреч с участниками саммита, а вечером 22 октября также состоится неформальный обед для глав делегаций.

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      Максим Габриелян
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