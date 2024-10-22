В Кремле раскрыли планы Путина на БРИКС

Песков: Путин уже находится в Казани

Президент России Владимир Путин уже находится в Казани. Планы главы страны на саммите БРИКС раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент уже в Казани. Изменений в графике нет, все по плану», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь президента также уточнил, что Путин проведет в Казани серию двусторонних встреч с участниками саммита, а вечером 22 октября также состоится неформальный обед для глав делегаций.

Уточняется, что двусторонние встречи и мероприятия самого саммита продолжатся и в последующие два дня — 23 и 24 октября.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич не примет участие в саммите БРИКС, поскольку ранее договорился о встречах с рядом европейских лидеров.

