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04:43, 22 октября 2024Мир

«Я был честен с Путиным». Президент Сербии объяснил причину отказа посетить саммит БРИКС в Казани

Вучич объяснил отсутствие на саммите БРИКС в Казани назначенными ранее встречами
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, что не участвует в саммите БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября, поскольку ранее договорился о встречах с рядом европейских лидеров.

Политик планирует встретиться с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Однако даже если бы у него не были назначены встречи, ему очень трудно было бы приехать в Россию.

Я был честен с президентом [России Владимиром] Путиным и сказал ему: господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне было бы очень трудно приехать из-за разных вещей, которые вы знаете, и верю — понимаете Сербию

Александр Вучичпрезидент Сербии

Сербский лидер также заявил, что для него было бы «большой честью» присутствовать в Москве на праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы.

Ранее 20 октября Путин и Вучич поговорили по телефону, беседа была приурочена к 80-летию освобождения Белграда от нацистов. Между главами России и Сербии не было официальных контактов, как ранее признавался Вучич, уже два с половиной года. За это время они ни разу не говорили по телефону и не встречались.

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В Сербии заявили о незаинтересованности Белграда в БРИКС

Глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил, что Вучич не заинтересован в членстве страны в БРИКС. По словам чиновника, они вместе с Вучичем выступают за вступление страны в Европейский союз (ЕС). Дачич отметил, что невозможно иметь две стратегические ориентации, «быть одновременно за БРИКС и ЕС».

При этом глава МВД отметил, что добыча лития со странами ЕС или покупка французских истребителей Rafale не являются полным поворотом Белграда к Западу.

Я не думаю, что это что-то, что отклоняет нас от баланса

Ивица Дачичглава МВД Сербии

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ЕС постоянно заламывает руки Сербии в ходе сотрудничества, в отличие от БРИКС. «Действительно, Сербии заламывают руки и все время обуславливают процесс сотрудничества с ЕС. Обуславливают разными действиями», — сказал пресс-секретарь президента.

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17 октября 2024

Вучич назвал условие для вступления Сербии в Евросоюз

Александр Вучич предположил, при каких обстоятельствах Сербия мгновенно бы стала членом Евросоюза. Он подчеркнул, что это бы произошло при присоединении к санкциям против России. Он признал, что процесс евроинтеграции идет медленно.

И в какой бы момент вы не подумали, что это из-за правовой системы, верховенства закона или чего-то еще, я скажу вам, что это не так. Если бы мы признали независимое Косово и ввели санкции против Российской Федерации, то завтра бы стали членами Европейского союза, сразу же

Александр Вучич президент Сербии

Ранее заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что страна никогда не присоединится к санкциям против России. По его словам, «после многовековой дружбы» введение санкций против Москвы стало бы ударом не только по России, но и по Сербии.

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      Марина Совина
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