Президент Сербии Александр Вучич объяснил, что не участвует в саммите БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября, поскольку ранее договорился о встречах с рядом европейских лидеров.
Политик планирует встретиться с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Однако даже если бы у него не были назначены встречи, ему очень трудно было бы приехать в Россию.
Я был честен с президентом [России Владимиром] Путиным и сказал ему: господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне было бы очень трудно приехать из-за разных вещей, которые вы знаете, и верю — понимаете Сербию
Сербский лидер также заявил, что для него было бы «большой честью» присутствовать в Москве на праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы.
Ранее 20 октября Путин и Вучич поговорили по телефону, беседа была приурочена к 80-летию освобождения Белграда от нацистов. Между главами России и Сербии не было официальных контактов, как ранее признавался Вучич, уже два с половиной года. За это время они ни разу не говорили по телефону и не встречались.
В Сербии заявили о незаинтересованности Белграда в БРИКС
Глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил, что Вучич не заинтересован в членстве страны в БРИКС. По словам чиновника, они вместе с Вучичем выступают за вступление страны в Европейский союз (ЕС). Дачич отметил, что невозможно иметь две стратегические ориентации, «быть одновременно за БРИКС и ЕС».
При этом глава МВД отметил, что добыча лития со странами ЕС или покупка французских истребителей Rafale не являются полным поворотом Белграда к Западу.
Я не думаю, что это что-то, что отклоняет нас от баланса
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ЕС постоянно заламывает руки Сербии в ходе сотрудничества, в отличие от БРИКС. «Действительно, Сербии заламывают руки и все время обуславливают процесс сотрудничества с ЕС. Обуславливают разными действиями», — сказал пресс-секретарь президента.
Вучич назвал условие для вступления Сербии в Евросоюз
Александр Вучич предположил, при каких обстоятельствах Сербия мгновенно бы стала членом Евросоюза. Он подчеркнул, что это бы произошло при присоединении к санкциям против России. Он признал, что процесс евроинтеграции идет медленно.
И в какой бы момент вы не подумали, что это из-за правовой системы, верховенства закона или чего-то еще, я скажу вам, что это не так. Если бы мы признали независимое Косово и ввели санкции против Российской Федерации, то завтра бы стали членами Европейского союза, сразу же
Ранее заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что страна никогда не присоединится к санкциям против России. По его словам, «после многовековой дружбы» введение санкций против Москвы стало бы ударом не только по России, но и по Сербии.