Вучич и Путин поговорили по телефону впервые за два с половиной года

Президенты России и Сербии Путин и Вучич поговорили по телефону

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич поговорили по телефону, беседа была приурочена к 80-летию освобождения Белграда от нацистов. Об этом сообщает агентство Tanjug.

Между главами России и Сербии не было официальных контактов, как ранее признавался Вучич, уже два с половиной года. За это время они ни разу не говорили по телефону и не встречались.

«У меня был хороший, открытый и предметный разговор с Путиным, мы поговорили о 80-летии освобождения Белграда, поблагодарили друг друга за поздравления и указали на свободолюбивый дух сербского народа», — цитирует агентство сербского лидера.

Во время беседы Вучич заверил, что Белград не собирается присоединяться к санкциям против Москвы, а также поблагодарил российского коллегу за поддержку по косовскому вопросу.

Ранее глава Министерства внутренних дел страны Ивица Дачич заявил, что президент Сербии Александр Вучич не заинтересован в членстве в БРИКС. По словам чиновника, невозможно иметь две стратегические ориентации, «быть одновременно за БРИКС и за ЕС».