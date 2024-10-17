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12:36, 17 октября 2024Мир

В Сербии заявили о незаинтересованности Белграда в БРИКС

Глава МВД Сербии Дачич: Вучич не заинтересован в членстве в БРИКС

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич не заинтересован в членстве в БРИКС. Об этом заявил глава министерства внутренних дел (МВД) страны Ивица Дачич, пишет издание Srbin Info.

По словам чиновника, они вместе с Вучичем выступают за вступление страны в Европейский союз (ЕС). Дачич отметил, что невозможно иметь две стратегические ориентации, «быть одновременно за БРИКС и ЕС».

При этом глава МВД отметил, что добыча лития со странами ЕС или покупка французских истребителей Rafale не являются полным поворотом Белграда к Западу. «Я не думаю, что это что-то, что отклоняет нас от баланса», — заявил Дачич.

Ранее в Москве официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ЕС постоянно заламывает руки Сербии в ходе сотрудничества, в отличие от БРИКС. «Действительно, Сербии заламывают руки и все время обуславливают процесс сотрудничества с ЕС. Обуславливают разными действиями», — заявил пресс-секретарь президента.

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      Сергей Болиев
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