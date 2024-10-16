В Кремле рассказали о заламывании рук Сербии со стороны ЕС

Песков: ЕС постоянно заламывает руки Сербии в ходе сотрудничества

Европейский союз (ЕС) постоянно заламывает руки Сербии в ходе сотрудничества, в отличие от БРИКС. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, Сербии заламывают руки и все время обуславливают процесс сотрудничества с ЕС. Обуславливают разными действиями», — высказался пресс-секретарь президента.

Песков отметил озвучиваемые требования к Белграду со стороны представителей ЕС. Он подчеркнул, что в отличие от Евросоюза, БРИКС основан на взаимном уважении и на готовности реагировать на интересы государств.

Ранее вице-президент Сербии Александр Вулин назвал вступление в БРИКС реальной альтернативой ЕС. Он напомнил, что многие страны сочли вступление в организацию привлекательным для себя.